Baku Media Center подготовил видеоролик с военного парада по случаю 100-летнего юбилея ВС Азербайджана - ВИДЕО

Baku Media Center организовал прямую трансляцию с военного парада, проведенного во вторник в Баку на площади Азадлыг по случаю 100-летнего юбилея Вооруженных сил Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники - бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

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