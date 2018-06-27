Увеличено число помощников Первого вице-президента Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении структуры и определении численности сотрудников Администрации Президента Азербайджана" № 2922 от 30 мая 2017 года численность сотрудников Администрации Президента Азербайджана увеличена с 415 до 425 штатных единиц.

Кроме того, число помощников Первого вице-президента увеличено с пяти до шести, число сотрудников сектора по обеспечению деятельности Первого вице-президента - с 9 до 14, штатные единицы Секретариата Первого вице-президента увеличены с 12 до 16 человек.

Напомним, что в настоящее время назначены четыре помощника Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Анар Алакбаров, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндюз Керимов.