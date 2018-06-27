Увеличен штат Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

Численность сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличена с 655 до 715 штатных единиц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об изменении в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" № 706 от 5 сентября 2012 года.