Увеличен штат Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

27 июня 2018 14:22

Численность сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличена с 655 до 715 штатных единиц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об изменении в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" № 706 от 5 сентября 2012 года.

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