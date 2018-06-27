В Азербайджане будут утверждены новые госпошлины за регистрацию мобильных устройств и отчуждение автомобилей

В Азербайджане в течение месяца будут утверждены госпошлины за регистрацию соглашения об отчуждении легковых автомобилей и за регистрацию мобильных устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине" от 12 июня 2018 года и о внесении изменений в указ "О применении закона "О государственной пошлине" от 26 декабря 2001 года.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине" и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать Президента; в соответствие со статьями 18.65.3-1 и 33-5 закона "О государственной пошлине" в течение одного месяца по согласованию с Президентом утвердить сумму государственной пошлины на 2018 года; до 25 сентября этого года представить Президенту проект соответствующих нормативно-правовых актов об утверждении по согласованию с главой государства суммы государственной пошлины на 2019 и последующие годы совместно с документами, предусмотренными статьей 11.16 закона "О бюджетной системе"; проконтролировать приведение в соответствие с законом "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине" нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного статьей 18.65.3-1 закона "О государственной пошлине", передаются министерству внутренних дел Азербайджана.

Согласно изменениям в закон, размер государственной пошлины за государственную регистрацию соглашений об отчуждении легковых автомобилей физическими лицами утверждается соответствующим органом исполнительной власти.

Также согласно указу соответствующий орган исполнительной власти устанавливает государственную пошлину за регистрацию мобильных устройств.

Закон вступает в силу с первого июля 2018 года.

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