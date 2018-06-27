Армения должна сделать выводы по итогам Нахчыванской операции и демонстрации военной силы в Баку - МНЕНИЕ

Сегодняшний независимый Азербайджан, который уверенно идет по пути развития и прогресса, - результат мудрой государственной политики нашей страны.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По его словам, благодаря сбалансированной и дальновидной политике руководства страны, Азербайджан стал мощным государством на Южном Кавказе и независимой единицей в регионе.

"Успехи Азербайджана сегодня очевидны во всех направлениях, важными из котороых являются стабильность и безопасность внутри страны, развитие экономики и особенно создание мощной армии и военно-технического потенциала, которые были наглядно продемонстрированы в ходе военного парада в Баку по случаю 100 летия Вооруженных сил Азербайджана.

Азербайджан уверенно ведет строительство армии, с каждым годом увеличиваются военные расходы, улучшаются условия службы военных, а за последние годы созданы десятки военных городков. Наша армия оснащена самым современным оружием и техникой, в том числе производимая в Азербайджане многочисленная продукция военного назначения укрепляет потенциал нашей армии, создано более 20 военных заводов. Азербайджан закупает у многих стран самое современное оружие и технику и начал экспорт собственной военной продукции. В своем недавнем выступлении глава нашего государства Президент Ильхам Алиев четко заявил о том, что в стране предпринимаются реальные шаги, направленные на укрепление национальной армии", - сказал депутат.

Далее он отметил, что итоги апрельских боев 2016 года, спровоцированных армянской стороной, показали высокий боевой дух нашей армии и военную мощь государства.

"Благодаря успешной контрнаступательной операции, истинному героизму и отваге солдат и офицеров, азербайджанская армия контролирует тысячи гектаров земли. Буквально в минувшем месяце была проведена успешная военная операция Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией, и освобождены 11 тысяч гектаров нахчыванской земли, захваченной армянами в начале 1990-х годов. Как отметил глава нашего государства, Нахчыванская операция была осуществлена с высоким мастерством, были освобождены важнейшие стратегические высоты. Это значимое событие в очередной раз показало высокую боевую подготовку нашей армии, готовность и желание азербайджанских военнослужащих к восстановлению территориальной целостности, а также военно-технические возможности государства. Армянская сторона, учитывая свои сегодняшние возможности - разваленную экономкику, слабый боевой настрой в армии и свою государственную несостоятельность, должна вынести соответствующие выводы и осознать, наконец, что решение многолетней проблемы за столом переговоров - единственный и приемлемый выход в ее нынешней тяжелой ситуации", - сказал азербайджанский парламентарий.

Матанат Насибова