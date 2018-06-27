Азербайджанские депутаты избраны вице-президентами группы в ПАСЕ

Члены азербайджанской делегации Ганира Пашаева и Ульвия Агаева в ходе заседания группы "Свободные демократы" в ПАСЕ были избраны вице-президентами данной группы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В общей сложности вице-президентами группы "Свободные демократы" были избраны пять человек.

Группа единогласно поддержала кандидатуры Ганиры Пашаевой и Ульвии Агаевой.

Затем на заседании группы были рассмотрены вопросы, вынесенные на обсуждение ПАСЕ.

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