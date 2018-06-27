Обратная сторона "репатриации" Пашиняна - Армения превращается в страну пенсионеров

На днях мэр американского города Глендейл Заре Синанян заявил, что после "бархатной революции" в Армении среди армян США появились те, кто собирается вернуться на Родину. Собственно, репатриация в Армению никогда не прекращалась. Дело лишь в том, что она всегда была очень скудной и, безусловно, не могла компенсировать эмиграцию, которая в позапрошлом году, по официальным данным, достигла "рекордного" уровня.

Согласно статистике, численность населения Армении к 1 января 2016 года впервые с 1970-х годов упала ниже отметки 3 миллиона человек. Власти, конечно же, немного "скромничают". По словам многих местных политиков и экспертов, в стране давно уже живет не более 2-х млн. человек и исходу населения из Армении конца-края не видно. Причины вполне очевидны - удручающие социально-экономические условия вкупе с военной агрессией против Азербайджана, регулярно сопровождающейся "похоронками" в армянские семьи. Вездесущая коррупция, повальное мздоимство и вседозволенность глумливой "элиты" еще более способствуют усилению этой тенденции. Словом, в моноэтнической Армении уже и сами армяне не желают жить.

Собственно, власти всегда выступали в поддержку репатриации и новое правительство в этом смысле исключением не стало. "Репатриация должна стать первоочередным вопросом для армянского народа и краеугольным камнем национальной идеологии", - заявил еще в мае новый премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, этот процесс невозможно организовать за несколько дней, однако необходимо сделать ключевым процессом жизнедеятельности государства.

Однако, как известно, сколько не повторяй слово "халва", слаще во рту не станет.

Речь идет о том, что власти лишь на словах призывают забугорных армян переселяться на "историческую родину". Но по сути, пальцем о палец не ударили, чтобы стимулировать репатриацию. И это вполне понятно. Как бы цинично это не звучало, но в "элите" нужно лишь ограниченное число "обслуживающего персонала", которое легко можно контролировать и манипулировать, как скотом. Кроме того, пресловутые трансферты - валютные поступления из за рубежа не только помогают многим семьям сводить концы с концами, но и оживляют экономику в целом, что тоже выгодно властям.

Поэтому, неудивительно, что в Армении отсутствуют не только механизмы приема, поддержки и интеграции репатриантов, как например в США и Израиле. Нет даже законодательной базы для их создания и внедрения. Зато в Конституции полным-полно "цензов" запрещающих зарубежным армянам занимать должности во властных структурах страны. Кроме того, в Армении, буквально наводненной всевозможными НПО, известна лишь одна организация, занимающаяся проблемами репатриации. Эта "Repat Armenia", "успешность" деятельности которой, как говорится, налицо.

С другой стороны, власти очень даже мечтают о репатриации, но несколько иного рода. Никол Пашинян, как и все его предшественники, призывает успешных иностранных бизнесменов репатриироваться, привозить капиталы и развивать экономику страны. Но, тут то и кроется подвох. Ни один нормальный предприниматель не захочет вкладываться и работать в стране. где экономика практически вся "в тени", где бюрократы-чиновники и правоохранители-коррупционеры, есть закрытые границы и неразрешенный военный конфликт.

Кто же тогда поедет жить в страну с агонизирующей экономикой и коррумпированной властью? Кому захочется, чтобы их сыновей посылали на бойню в оккупированный Арменией же Карабах? На такое способны наверное лишь единицы, склонные к авантюризму и наивные донельзя.

Действительно, диаспора оказывает материальную и моральную поддержку Республике Армения, в том числе, восхваляет вероломную оккупацию азербайджанских территорий. Но, по опыту последних лет, становится ясно, что и ура-патриотов и сорвиголов, готовых воевать, и "филантропов", готовых жертвовать средства среди диаспоры становится все меньше. Зарубежные армяне, в большинстве своем, предпочитают любить родину на расстоянии. Примечательно, но среди десятков, если не сотен, диаспоральных организаций нет ни одной, которая фактически занималась бы "возвращением" армян. Дело в том, что влиятельные представители диаспоры, включая и служителей культа, как и армянские общественные организации, заинтересованы в расширении общин, а не в их оскудении. Кроме финансовых вливаний в различные кассы и фонды, компатриоты полезны также в качестве электората и другой общественной поддержки.

Так называемая "бархатная революция" в диаспоре была действительно встречена с воодушевлением. В самой Армении ее очарование уже идет на убыль. Соответственно, разочарованы вскоре будут и зарубежные армяне. Очевидно, те из них, кто все-таки решится на репатриацию, неизбежно будут изрядно деморализованы и шокированы, доведись им пожить хоть недолго на горячо любимой родине. Человек иной ментальности, приехавший жить в таком "зазеркалье", должен быть готов к значительному переосмыслению моральных норм и ценностей, что, конечно, негативно скажется на психике.

Иными словами, чтобы иностранцу, будь он хоть трижды армянином, заставить себя привыкнуть жить в такой извращенной реальности, нужна действительно нечеловеческая мотивация или... склонность к этакому изощренному мазохизму. Эксперты считают, что никакими экономическими и социальными коврижками иностранных армян в Армению не заманишь. Попросту потому, что в обозримом будущем ни о каком ее процветании речь идти не может. Репатриацию можно стимулировать лишь идеологическим воздействием, настолько сильным, чтобы ответственность за будущее страны и народа перевесила любовь к комфорту и благополучной жизни. Однако, армянские идеологи и пропагандисты, как за рубежом, так и в самой стране, зациклились, главным образом, на деструктивных и надуманных претензиях к соседям - Турции и Азербайджану. Так, что массовой репатриации Армении, скорее всего, не видать.

Впрочем, есть "контингент" который, возможно, и приедет, и приживется на армянской земле. О них в своем выступлении также упомянул мэр Глендейла. "...это социально необеспеченные армяне, в основном, в возрасте, которые получают государственную пенсию. На эту пенсию в США жить сложно, а в Армении жить можно даже хорошо. Эти люди также сегодня задумываются о репатриации", - заявил Синанян.

Если верить мэру-армянину, Республика Армения вскоре может стать неким подобием "дома престарелых", если в нее массово хлынут пенсионеры, чтобы там доживать свой век на американские и иные денежные пособия.

Р.Рахибоглу