Президент Ильхам Алиев назначил заместителей министра культуры и начальника Госслужбы при министерстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Рафига Ясин оглу Байрамова заместителем министра культуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Севда Юсиф гызы Мамедалиева также назначена замминистра культуры.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о назначении Закира Имран оглу Султанова начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.