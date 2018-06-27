Махмуд Мамедгулиев: Захватническая политика Армении лишает ее регионального сотрудничества - ФОТО

Захватническая политика Армении лишает ее регионального сотрудничества.

Об этом в среду сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, замминистра, выступая на заседании в Ереване, отметил, что военный конфликт и продолжающаяся оккупация не позволяют в полной мере использовать торгово-экономический потенциал региона.

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