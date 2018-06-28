Пашинян создает в Армении диктатуру

Новые власти Армении поставили перед собой одну очень четкую задачу - каждый день выступать с каким-нибудь новым разоблачением, подвергнуть приводу подозреваемых, раскрыть злоупотребления, провести операцию с привлечением правоохранителей, и все это - в открытом режиме, в прямых эфирах, с романтическими комментариями.

С правовой точки зрения это даже могло восприниматься естественным образом: что тут такого, пусть делают свое дело как хотят. Но разве это лишь процесс утверждения законности?

К примеру, на днях была обнародована аудиозапись разговора двух членов группировки "Сасна црер" во время одного их заседаний в суде по их делу. На записи очень ясно были слышны следующие их слова: "Засуньте Никола в мусорное ведро, но не убивайте, как только выйду, я сам отдубасю его".

Теперь авторы этого диалога, по всей видимости, уже на свободе, благодаря Николу Пашиняну. Но, не спешат отдубасить его. И не только не дубасят, но и их политическое крыло - "Учредительный парламент" - распространил заявление, в котором говорится, что группа Сефиляна "выражает полную солидарность и поддержку резким мерам, предпринятым в последние дни властями РА по обезвреживанию местных разбойничьих "князьков" и наделенных вооруженными бандами криминальных авторитетов и олигархов".

Как отмечают армянские эксперты, в этом абзаце самым типичным является выражение "вооруженные банды", поскольку, когда одна банда выражает свое высочайшее недовольство по поводу существования другой, надо предположить, что революция есть ни что иное, как замена одной банды другой.

И теперь пользующиеся поддержкой новых властей террористы оставляют за собой право заявить: "Секретариат "Учредительного парламента" подтверждает свою полную поддержку новым властям и, в частности, их шагам против вероятности контрреволюции и реванша, и всем тем, кто попытается вбить клин между "Учредительным парламентом" и новым правительством, советует зря не тратить энергию".

А это означает, что есть силы, которые хотят вбить клин между избивающим и избиваемыми.

Должно быть, эта сила - суд, публикующий подобные аудиозаписи или СМИ, распространяющие этот материал.

Между тем, "Учредительный парламент" нынче требует у всех полного забвения, поскольку наличие любой неблагоприятной памяти будет считаться клином.

Неудивительно, что армянские терроритсы не говорят о геополитической ориентации Пашиняна. Но следует полагать, что они, которые считают себя прозападными русофобами, политическая цель которых - "деколонизация" Армении, поддержат Никола также в вопросе пророссийского курса. Поскольку они, по всей вероятности, свою свободу ценят больше принципов и принципиальности.

Но как бы то ни было, сегодня армяне являются очевидцами процесса, который протекает параллельно политическим переменам, потрясениям и перестановкам. Понятно, что это не может не оставить след на те или иные обстоятельства и явления. Однако с каждым новым днем граждане Армении все больше убеждаются в том, что в действительности они имеют дело с курируемыми и целевыми политическими развитиями, когда силовые методы, инструменты и угрозы ставятся на службу решению конкретных вопросов и задач.

Например, какая-то партия или блок плохо ведет себя. Сразу появляется СНБ Армении или полиция, заходит на частную территорию представителя этой политической силы, начинает искать нарушения и злоупотребления, и армяне вдруг видят, что вчерашний непокорный сегодня уже стал смирным и умницей, нажимает в парламенте нужную кнопку, во время голосования поднимает руку, прекращаются акции протеста и так далее.

Завтра будет сложнее. Впереди внеочередные выборы, новые перестановки, новые возможности самоутверждения власти. Для "захвата" территорий и получения необходимого количества голосов власти с еще большим усердием задействуют свою политическую дубинку, во имя справедливости и равенства установят новые наказания для политических оппонентов.

Садиг Ахмедов