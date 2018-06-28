В Азербайджане изменились правила использования средств Резервного фонда госбюджета

28 июня 2018 10:58

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила использования средств Резервного фонда государственного бюджета".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно изменению, по согласованию с Президентом Азербайджана, сэкономленные в течение отчетного года единовременные целевые средства будут перечисляться в Резервный фонд, и в течение года направляться на финансирование других мероприятий.

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