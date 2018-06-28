Раскрыт очередной блеф правительства Пашиняна
28 июня 2018 11:18 186
Советник премьер-министра Армении Артак Манукян заявил в эфире Радио Азатутюн (радио "Свобода"), что в результате коррупционных разоблачений в Армении на данный момент восстановлено 18 млрд. драмов - 35 млн. долларов, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.
Однако в министерстве финансов заявили, что в государственном бюджете Армении не оприходованы денежные средства.
"По состоянию на данный момент в государственный бюджет Армении денежные средства не поступали", - сообщили в ответ на запрос Aysor.am в пресс-службе министерства финансов Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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