Раскрыт очередной блеф правительства Пашиняна

Советник премьер-министра Армении Артак Манукян заявил в эфире Радио Азатутюн (радио "Свобода"), что в результате коррупционных разоблачений в Армении на данный момент восстановлено 18 млрд. драмов - 35 млн. долларов, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

Однако в министерстве финансов заявили, что в государственном бюджете Армении не оприходованы денежные средства.

"По состоянию на данный момент в государственный бюджет Армении денежные средства не поступали", - сообщили в ответ на запрос Aysor.am в пресс-службе министерства финансов Армении.