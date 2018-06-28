МИД Польши сделал важное заявление по карабахскому конфликту - ПОДРОБНОСТИ

Польша готова поддержать все усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал в четверг в интервью Trend глава МИД Польши Яцек Кшиштоф Чапутович, передает Day.Az.

Чапутович отметил, что нагорно-карабахский конфликт вызывает особую обеспокоенность, так как на линии соприкосновения войск происходят инциденты.

По его словам, нет альтернативы мирному урегулированию конфликта, который должен быть решен в соответствии с международным правом.

"Необходимо обеспечить прочный мир на основе доверия. Польша готова поддержать все усилия, чтобы помочь обеим сторонам достичь мирного урегулирования", - отметил министр.

Чапутович подчеркнул, что Польша высоко ценит посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "несмотря на то, что они не достигли большого прогресса в сближении сторон".

"Мы были рады оказать поддержку в организации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кракове 18 января 2018 года. Целью этой встречи было способствование укреплению взаимного доверия, что является важным фактором для достижения прогресса в мирном процессе. Польша будет и впредь призывать организации, структуры и партнеров вносить практический и политический вклад в процесс урегулирования", - сказал глава МИД Польши.

Также он добавил, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его команда вносят значительный вклад в усилия ОБСЕ по предотвращению конфликтов в этом регионе. Они проводят мониторинг на линии соприкосновения войск, и как единственные международные представители на местах остаются надежным источником информации. "Мы рады, что этот процесс возглавляет польский дипломат", - сказал Чапутович.

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