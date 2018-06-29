Россия сделала Пашиняну последнее предупреждение

Опосредованное послание Москвы Еревану по поводу карабахского конфликта произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Безудержной истерии в Ереване способствовало резонансное заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, прозвучавшее в ходе его недавнего официального визита в Баку. В частности, он сказал на встрече с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым: "Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта... Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию по Нагорному Карабаху".

В Ереване вначале ожидали, затаив дыхание, что Москва незамедлительно дезавуирует такое "кощунственное" для них заявление. Однако, "прозвучало" лишь красноречивое молчание.

Реакция армянской стороны, как и следовало ожидать, была крайне неадекватной. Володин считает, что Азербайджан прав? Значит неправа Армения, с негодованием вопрошают армянские СМИ. Впрочем, вопросы эти, совершенно неуместны, не только с точки зрения общечеловеческой логики и реалий, но и самих слов Володина, который, практически прямым текстом обвинил армянскую сторону в намеренном обострении отношений и создании напряженности.

"Вячеслав Володин - не просто спикер Госдумы, но также человек, близкий к Путину и Медведеву. Он входит в пятерку самых влиятельных российских политиков. А это уже накладывает своеобразный отпечаток на все его заявления", говорится в сообщении armenianreport.com.

Если же собрать пазл из нелицеприятных эпитетов армянских СМИ в адрес российского спикера и его высказываний, то получится очень непривлекательный портрет. Как только в армянских медиа не оскорбляют Володина, какими только уничижительными "званиями" не награждают. И все, конечно же, сводится к "икре", "нефтедолларам" и тому подобному. При этом, очевидно, что за грубой бранью, подобающей разве что уличной шпане, скрывается глубокая тревога армянской власти и общества. Пугает одна только мысль, что российское руководство, потеряв терпение, может серьезно осложнить и без того отнюдь не райское существование Армении и оккупированного ею азербайджанского Карабаха.

Собственно, Москва уже некоторое время экивоками выражает озабоченность в связи с переменами в Армении. Правда, последняя на официальном уровне изо всех сил пытается демонстрировать лояльность и дружбу с Россией. Однако накал антироссийской пропаганды в армянском обществе исключительно силен. Очевидно, что без благословения теперь уже бывших властей такого в Армении быть не могло. Серж Саргсян, к примеру, мог поддерживать русофобские настроения, чтобы больше нравиться Вашингтону, а заодно подчеркивать свою личную значимость для Москвы. Однако, как бы то ни было, с приходом к власти записного "западника" Никола Пашиняна любви к России на армянской улице уж точно не прибавилось.

Кроме того, в вопросе карабахского урегулирования Пашинян уже призвал увеличить военный бюджет, и так непомерный для его страны. Да, будучи в оппозиции, он призывал вернуть Азербайджану оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, аргументируя это тем, что без этого переговоры невозможны. Сегодня Пашинян категорически заявляет, что о каких-либо уступках касательно Карабаха не может быть и речи.

Практически сразу, после "бархатной революции", первые лица страны зачастили в Ханкенди. После провокационной поездки в Нагорный Карабах Пашинян сфотографировался в кабине российского истребителя Су-30СМ. А военный обозреватель Леонид Нерсисян на сайте агентства "Регнум" тут же интригующим тоном отметил, что Ереван де ведет переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причем, переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии и подписание контракта "не за горами".

В МИД Азербайджана справедливо расценили визит Никола Пашиняна как призыв к войне. "После визита президента Армении поездка Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана - это является провокацией, военной авантюрой и преднамеренным шагом к обострению ситуации. Они открыто показывают, что Армения не заинтересована в разрешении конфликта путем переговоров и, в конечном счете, в прекращении военной агрессии и оккупации и выводе своих войск с оккупированных азербайджанских территорий", - заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Однако Ереван уже вовсю педалирует тему "необходимости" участия Ханкенди в переговорном процессе.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров еще в мае говорил, что инициатива премьер-министра Армении об участии в переговорном процессе представителей непризнанной НКР" смехотворна и способна поставить под угрозу срыва все мирное урегулирование.

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Вскоре после этого Президент Ильхам Алиев призвал Ереван "дать старт реальным, а не имитационным переговорам". Видимо учитывая позицию Баку, глава российского МИДа Сергей Лавров отметил недавно, что "Россия будет уважать любое решение относительно участия Карабаха в переговорном процессе, которое примут Ереван и Баку". Такая кажущаяся индифферентность Москвы скорее всего обманчива. Там понимают, что азербайджанское руководство отвергает идею переговоров с преступным сепаратистским режимом "НКР". Зачем же Москве демонстрировать свои преференции, зная изначально, что Баку и так никогда не согласится с этим требованием Еревана. Однако, ранее Лавров не раз подчеркивал, что Минская группа - это оптимальный формат, в котором Москва как сопредседатель вместе с США и Францией проводит "общую заинтересованную, непротиворечивую линию по созданию условий, которые позволили бы договориться Баку и Еревану".

Очевидно, что привлечение к переговорам еще одной "запредельно" заинтересованной и лояльной Еревану стороны, конечно же, конструктивности им не прибавит.

Поэтому, учитывая высокий официальный статус Вячеслава Володина и его несомненное влияние в Кремле, его слова, безусловно, можно трактовать как весьма прозрачное и, возможно, последнее "китайское" предупреждение Москвы Еревану, чтобы последний, как говорится, "не терял берега" и помнил, слова Тараса Бульбы своему сыну в финальной сцене одноименного романа.

Р.Рахибоглу