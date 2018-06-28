В Армении признали провал Пашиняна - денег нет и не предвидится

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принял участие в заседании организации Черноморского экономического сотрудничества в Армении. И находясь там, он совершенно справедливо заметил - из-за того, что Армения не прекращает оккупацию азербайджанских земель, она остается в стороне от торгового, инвестиционного, транспортного, энергетического регионального сотрудничества.

Армянская сторона может сколько угодно жонглировать словами, пытаясь опровергать неопровержимое, но истина от этого не страдает. Армения остается самой отсталой страной нашего региона. Она - политический тупик Южного Кавказа. Шансов что-то изменить в своей судьбе у официального Еревана нет. По крайней мере до тех пор, пока там не согласятся на справедливое урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Собственно, не напрямую, а косвенно это подтверждает и новая армянская власть. На этой неделе состоялось заседание правительства РА за закрытыми дверями, на повестке которого было два вопроса. Один из них - вопрос повестки, по которому докладывал министр финансов РА Атом Джанджугазян, - не раскрывается. В этих условиях армянским СМИ остается только домысливать происходившее там.

Путем несложных логических размышлений армянские СМИ пришли к выводу, что в докладе министра финансов РА речь шла о деньгах. Далее, следуя выстроенной уже логической цепочке, СМИ РА продолжили свои рассуждения. И вспомнили о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян встречался сразу с двумя женщинами - главой офиса Совета Европы в Армении Натальей Вутовой и региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон. Обе женщины выразили готовность своих организаций сотрудничать с Арменией и поддержать реформы.

После (чего тут могла бы звучать барабанная дробь) журналисты из страны-оккупанта решили задаться вопросом - сталкивается ли новое правительство Армении с серьезными проблемами и ищет ли источники финансирования? И сами же они дают ответ на этот вопрос. Имеет место констатация того очевидного факта, что антикоррупционные разоблачения не могут заполнить казну.

Кроме того, армянские СМИ указывают на то, что Никол Пашинян заявил о демонтаже коррупционных схем, а ведь многие вопросы прежние власти решали за счет "общака" - коррупционных "взносов". Такая прямо грусть засквозила в этих признаниях армянских журналистов, что наверное некоторые из них, публикуя такого рода тексты и глядя на "новую Армению", смахивают слезу и целуют портрет Сержа Саргсяна.

После чего приходят к неутешительному для себя выводу - надо искать деньги, и не исключается, что придется нарастить внешний долг. Это, мол, неизбежно, поскольку пока инвесторы не спешат в Армению - все ждут выборов и большей определенности. И в этот период новому правительству нужно выполнять социальные обязательства, напоминают СМИ РА. В том числе и популистские, добавляем мы.

А еще мы вынуждены в который уже раз "открывать Америку" для упертых армянских "экспертов". Все их внутриполитические разборки, по итогам которых вместо военных преступников и коррупционеров к власти пришли офисные мальчики, прошедшие курсы обучения в западных НПО, могут радовать исключительно тех, кто пришел к власти, и их кукловодов.

Население Армении никак не ощутит улучшения в своей жизни. Это просто невозможно потому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и за каждый образно говоря кусочек сыра, РА придется совать голову в мышеловку. Даром им никто ничего не даст, только в долг, да еще с большим списком требований, которые необходимо будет выполнять. В итоге не только придется залезать в карман будущим поколениям граждан РА, которым необходимо будет отдавать внешний долг, но и надо будет ущемлять и сокращать и без того ущемленную и сокращенную формальную независимость РА.

Такой вот расклад. Он был предсказуем давно. Как было предсказуемо и то, что инвесторы не захотят вкладываться в страну, находящуюся в стороне от всех региональных транспортных проектов. Государство-оккупант по умолчанию является не лакомым кусочком. Все это - очевидные вещи. Как очевидно и то, что выход из тупика, в который РА загнала себя сама, один - возвращение всех оккупированных территорий Азербайджана. Иного пути у РА просто нет...

Акпер Гасанов