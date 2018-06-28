Совет по правам человека ООН поддержал предложение Азербайджана - ДЕТАЛИ - ФОТО

В рамках 38-й сессии Совета по правам человека ООН 27 июня по инициативе Азербайджана было озвучено Совместное заявление при соавторстве 126 стран-членов ООН, в том числе всех членов Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Об этом в четверг говорится в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заявление было поддержано двумя третями членов Совета ООН по правам человека ООН.

Заявление зачитал постоянный представитель Азербайджана при Женевском офисе ООН и других международных организациях Вагиф Садыхов. В документе отражены ожидания стран-членов ООН от нового Верховного комиссара ООН по правам человека, назначение которого ожидается в августе этого года.

В заявлении особое место уделяется вопросу, связанному с жертвами вооруженных конфликтов, а также озвучивается призыв к будущему новому Верховному комиссару уделить особое внимание нарушенным правам людей, которые вынуждены были покинуть родные очаги в результате вооруженных конфликтов. Также выражено ожидание, что новый Верховный комиссар в период своей деятельности будет руководствоваться Уставом ООН и с уважением относиться к территориальной целостности и суверенитету стран-членов ООН.

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