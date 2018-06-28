Честь армянского министра поставили под сомнение

Кадровая политика новых властей Армении уже имеет своеобразный почерк, и, согласно этому стилю действий, армяне могут легко догадаться, где и когда поменяют очередного чиновника. Этот подход наиболее последовательно применяется, в частности, в общинах. Как становится известно из армянских СМИ, один за другим отставки подают, к примеру, руководители общин и сельские старосты, а те, кто пытается хоть немного упорствовать, сразу же правоохранители обнаруживают у них крупные злоупотребления.

Тактика ясна: в любой общине всегда можно найти 5-6 человек, которые по тем или иным причинам недовольны своим руководителем. И именно это агрессивное меньшинство начинает требовать отставки руководителя общины, предъявляя к нему всевозможные вероятные и невероятные обвинения. Такое психологическое и дискредитирующее давление выдерживают не все, тем более что подобные действия проводятся с молчаливого поощрения действующих властей Армении.

Но, как показывает практика, дискредитация бывает и с обратной стороны.

Так, директор фальшивого музея-института так называемого "геноцида армян" Айк Демоян на своей странице в Facebook написал о том, что министр образования и науки Араик Арутюнян осуществляет в его отношении политическое преследование.

И в ответ он нанес министру удар ниже пояса. Одним словом, получилось очень неудобно.

Армянские СМИ, пишут, что Араик Арутюнян вместе с замминистра Ованесом Ованисяном пошел в этот музей, зашел в кабинет отсутствующего из страны Демояна, попытался распространить в коллективе фальшивого музея вымышленную информацию, отметив, что вход директора в административную часть музея отныне запрещен.

Демоян же, желая восстановить свои права и дискредитированное имя, сильно рассердился и в порыве гнева выпалил: "Мальчики, очень скоро вы запляшете, так что хорошо подготовьтесь. Учитывая постыдный и позорный характер будущих разоблачений и подробностей, на вашем месте я бы подумал о представлении заявления об отставке как можно скорее".

Ну что ж... Так уж получилось, что в Армении желание заставить плясать министра Араика Арутюняна есть не только у Айка Демояна. Этот новоиспеченный диктатор за короткое время уже сделал так много больших ошибок и непростительных шагов, что собралась большая армия желающих потащить его на танцплощадку. Но Демоян, похоже, знает чуть больше остальных, поэтому обращается к министру со следующими словами: "Араик, а ты в пределах одной страницы представь подробности длившегося в 1998 году в Дамаске четыре месяца сближения со своим протеже, чтобы у общественности не осталось неясностей по части твоего протежирования и коррупционного стиля действий".

Впечатление таково, что директор фальшивого музея не собирается легко сдаваться и в ближайшее время может преподнести любопытной армянской общественности сенсационные разоблачения о доминистерской жизни Арутюняна. Теперь он всего лишь делает ироничные и двусмысленные намеки: "Не расслабляйтесь... Соберитесь духом и с нетерпением ждите моего возвращения. Да, еще кое-что скажу: "лайв" в этой истории не спасет... Ну, а теперь можете поцеловаться, мальчики..."

Когда начнут целоваться мальчики из правительства Армении- никто не знает.

Но все знают, что армянскому министру не остается ничего другого, кроме как обратиться в полицию для обуздания Демояна. Это любимый метод армянских революционеров. Как только они испытывают дискомфорт, сразу зовут СНБ или правоохранителей, ставших уборщиками неряшливых властей. Как только где-то появляется грязь, они, взяв в руки маски и дубинки, приходят. Но удастся ли переписать начисто с помощью дубинок честь и биографию армянского министра Араика Арутюняна?

Вот вопрос, который сегодня задают в Армении...

Садиг Ахмедов