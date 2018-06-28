Азербайджанский депутат избрана докладчиком комитета ПАСЕ

В ходе заседания комитета по социальным вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы в рамках летней сессии состоялось голосование по назначению докладчика комитета по теме "Лечение людей и их семей с диагнозом аутизм", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Были выдвинуты кандидатуры депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой и британца лорда Дона Тоухига.

Фаталиева, набрав большинство голосов, была избрана докладчиком комитета по социальным вопросам.