Азербайджанский депутат избрана докладчиком комитета ПАСЕ

28 июня 2018 16:08

В ходе заседания комитета по социальным вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы в рамках летней сессии состоялось голосование по назначению докладчика комитета по теме "Лечение людей и их семей с диагнозом аутизм", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Были выдвинуты кандидатуры депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой и британца лорда Дона Тоухига.

Фаталиева, набрав большинство голосов, была избрана докладчиком комитета по социальным вопросам.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az