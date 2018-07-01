Армения серьезно рискует, притесняя российский бизнес в Ереване - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Российские СМИ, основываясь на высказываниях армянских политиков и политтехнологов, а также на конкретных действиях нынешнего правительства, периодически пишут о том, что с приходом новой власти в Армении антироссийские настроения в этой стране увеличились еще больше.

Отмечается, что новое руководство страны приступило к жесткой "зачистке" в структурах власти и государственных организациях пророссийских ставленников бывшего режима, что армянские власти не предпринимают каких-либо действий по обеспечению законных интересов российских компаний. Особое внимание эксперты уделяют усилению антироссийского вектора в действиях нового премьера, в частности возросшему давлению на российских предпринимателей, инвестировавших средства в проекты на территории Армении.

На фоне всего происходящего в Армении в российском политологическом сообществе считают необходимым проведение ревизии деятельности армянских диаспоральных структур в регионах Российской Федерации, ограничение лоббистского потенциала армянской стороны в российских органах власти и местного самоуправления, а также исключение из государственных тендеров компаний, принадлежащих армянскому бизнесу.

О том, что новое руководство страны в лице Н.Пашиняна притесняет российский бизнес в Армении, накануне написало ряд известных, российских изданий. Эксперты отмечают незаконные действия местных властей в сторону российских компаний, которые контролируют стратегически важные объекты Армении (к примеру, ЗАО "Высоковольтные сети Армении), а также тот факт, что новое правительство страны открыто преследует всех ставленников в бывшем руководстве страны, преимущественно пророссийской направленности.

Российские издания отмечают, что новая власть в Армении зарабатывает очки не на социально-экономическом прорыве, а на травле и угнетении политических оппонентов, а также демонстрирует свой прозападный курс во внешней политике, несмотря на заверения Пашиняна о том, что Армения не выйдет из ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Таким образом, российские СМИ задаются вопросами о том, придется ли России смириться с "переделом" власти в этой слабой южнокавказской стране, или Москва намерена действовать иначе?

Отвечая на этот вопрос, в беседе с Day.Az глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов заявил о том, что Пашинян не может просто так взять и переделить собственность в Армении.

По его словам, страна слишком зависима от России как в экономическом, так и в геополитическом плане.

"Можно сорвать инвестиционные проекты и не получить средств от России, но нельзя отобрать чужое. С другой стороны, переговоры и конфликтная ситуация могут быть достаточно затяжными. Всё будет происходить как борьба под ковром. Пашинян будет делать громкие заявления, а российским компаниям будут мешать работать. Но достаточно будет одной встречи Пашиняна с Путиным, чтобы мгновенно всё прекратилось", - резюмировал российский аналитик.

Матанат Насибова