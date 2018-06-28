МИД: Россия будет вносить свой вклад для эффективного председательства Азербайджана в ОЧЕС

28 июня 2018 17:48

Россия будет вносить свой вклад для эффективного председательства Азербайджана в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС),  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Со своей стороны могу пожелать новому председательству и новому председательствующему успехов в работе. Мы со своей стороны будем обеспечивать конструктивный вклад и с тем, чтобы работа была действительно по-настоящему эффективной", - сказала она.

Отметим, что Азербайджан принял председательство в ОЧЭС на 38-м заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло 27 июня в Армении.

На заседании страна была представлена заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Азербайджан будет председательствовать в ОЧЭС до декабря 2018 года.

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