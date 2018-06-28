МИД Азербайджана: Армения скрывает от контроля значительную часть своего военного потенциала

Грубо попирая Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт, Армения, применив военную силу, оккупировала суверенную территорию Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с комментарием МИД Армении о военных учениях, которые планируют провести Вооруженные силы Азербайджана, передает Day.Az.

"Продолжая оккупацию территорий Азербайджана и незаконную военную деятельность на них, Армения тем самым открыто нарушает основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и размещения вооружённых сил на территории страны только с согласия принимающего государства, которые, согласно Венскому документу ОБСЕ, составляют основу режима укрепления мер доверия и безопасности. Кроме того, Армения скрывает значительную часть своего военного потенциала от контроля, сосредоточив большое количество военной техники и персонала на оккупированных территориях Азербайджана. В результате в нарушение принципа взаимности, предусмотренного Венским документом, Армения продолжает сообщать неверную информацию о своём военном потенциале и его деятельности и грубо нарушает свои обязательства. Подобное поведение Армении является проявлением безответственности, неуважения к нормам и принципам международного права", - сказал Гаджиев.

По его словам, факт продолжения оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и сопутствующее ей продолжение применения силы против Азербайджана со стороны Армении по-прежнему являются главной угрозой для регионального мира и безопасности.

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