Мария Захарова о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Россия желает эффективных результатов возможной встречи между главами МИД Азербайджана и Армении, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы традиционно говорим, что встречи между двумя странами должны комментироваться представителями этих двух стран. Если такая встреча будет согласована и состоится, то мы действительно желаем ей эффективных результатов и хорошей атмосферы, потому что в настоящее время это особо необходимо для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств", - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.