В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народного писателя Имрана Гасымова
28 июня 2018 18:40 183
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Имрана Гасымова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ноябре 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской литературы, прозаика, драматурга, киносценариста и публициста, общественного деятеля, лауреата Государственной премии, народного писателя Имрана Гашим оглу Гасымова.
Согласно распоряжению, министерству культуры, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, поручено осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного писателя Имрана Гасымова.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!