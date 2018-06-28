Президент Ильхам Алиев утвердил план мероприятий по системе контроля экспортно-импортных операций

28 июня 2018 19:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по совершенствованию системы контроля экспортно-импортных операций", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено обеспечить координацию исполнения утвержденного частью один этого распоряжения Плана мероприятий с соответствующими государственными органами и раз в квартал, до 25 числа месяца после каждого квартала, информировать Президента о проделанной работе; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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