Президент Ильхам Алиев утвердил форму и знаки различия военнослужащих Службы внешней разведки
28 июня 2018 19:10 177
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ "Об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики" и "Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кабинету министров поручено в течение одного месяца определить нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки.
Службе внешней разведки поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!