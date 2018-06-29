Глава МИД Японии планирует посетить Азербайджан
29 июня 2018 09:00 165
Глава МИД Японии Таро Коно планирует посетить Австралию, Грузию, Азербайджан, Армению и Польшу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Как сообщает агентство, его длительное зарубежное польштурне планировалось на 4 июля. Но после того, как стало известно, что государственный секретарь США Майкл Помпео намерен посетить в первой декаде июля Японию сразу же после своей поездки в Пхеньян в график этого польштурне будут внесены изменения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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