Глава МИД Японии планирует посетить Азербайджан

29 июня 2018 09:00

Глава МИД Японии Таро Коно планирует посетить Австралию, Грузию, Азербайджан, Армению и Польшу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Как сообщает агентство, его длительное зарубежное польштурне планировалось на 4 июля. Но после того, как стало известно, что государственный секретарь США Майкл Помпео намерен посетить в первой декаде июля Японию сразу же после своей поездки в Пхеньян в график этого польштурне будут внесены изменения.

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