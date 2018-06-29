Глава МИД Японии планирует посетить Азербайджан

Глава МИД Японии Таро Коно планирует посетить Австралию, Грузию, Азербайджан, Армению и Польшу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Как сообщает агентство, его длительное зарубежное польштурне планировалось на 4 июля. Но после того, как стало известно, что государственный секретарь США Майкл Помпео намерен посетить в первой декаде июля Японию сразу же после своей поездки в Пхеньян в график этого польштурне будут внесены изменения.