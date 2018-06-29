Польша должна еще больше развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МИД

Польша должна еще больше развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном, сказал в интервью Trend глава МИД Польши Яцек Кшиштоф Чапутович, передает Day.Az.

"Мы напрямую не участвуем в проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, но есть и другие идеи и проекты, в которых мы совместно участвуем. Коридор "Юг-Запад", соединяющий Иран и, возможно, Индию через Азербайджан, Грузию, Украину с Европейским союзом является одним из них", - сказал министр.

Чапутович отметил, что коридор "Юг-Запад" расположен на двух важных направлениях - Восток-Запад и Юг-Запад, соединяющих Центральную Европу с Южным Кавказом и далее со странами дальнего востока.

"Этот проект очень важен по двум причинам. Во-первых, он укрепит наши экономические связи и даст нам большие возможности в международных перевозках. Во-вторых, это пример плодотворного сотрудничества Польши и стран Восточного партнерства", - добавил министр.

Отметим, что транспортный Коридор "Юг-Запад" рассчитан на перевозку грузов между Европейским Союзом и Индией. Данный коридор уменьшает потерю времени на перевозку грузов между Европой и Индией через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. Согласно подсчетам, по этому транспортному коридору доставка грузов осуществляется в течение семи дней, тогда как затраченное на альтернативных маршрутах время составляет 35-37 дней.