Лицемерие Пашиняна перешло все границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился накануне с семьями полицейских, погибших во время захвата полка патрульно-постовой службы летом 2016 года.

В чем была суть этой встречи, не разъясняется. По всей видимости, родственники убитых попросили встречи, чтобы получить объяснения насчет того, почему убийцы отпущены на свободу. Вопрос действительно интересный. И вряд ли у Пашиняна есть на него вразумительный ответ. Все, что мог сказать премьер-министр осиротевшим семьям, - это то, что он, дескать "объявил о невмешательстве в судебный процесс по "Сасна црер", потому что считает, что это неправильно". Одним словом, ничем не может помочь. Если суд решил отпустить террористов, значит, так надо - пусть обращаются в судебные органы и с ними все решают.

"К сожалению, в нашей стране есть многочисленные проблемы и надеюсь, что в этой обстановке мы сможем прийти к решениям, исходящим из интересов народа, государства и закона", - заверил премьер.

Родные убитых полицейских хотели услышать от него вовсе не этого.

Напомним, что после "бархатной революции" новые власти приняли освобождать так называемых политзаключенных. Вышли на свободу почти все, кроме террористов группировки "Сасна црер", которых прежняя оппозиция тоже относила к этой категории. Хотя речь шла о наказании не за политические взгляды, а за вооруженный мятеж, теракт, взятие заложников и убийство сотрудников правоохранительных органов. Пашинян вполне разумно боялся освобождать бандитов, опасаясь, что те могут выступить и против него. Однако террористы оказались хитрее и выступили с заявлением, поклявшись в верности новым властям. И после этого один за другим стали выходить на свободу, словно тяжких статей уголовного кодекса на них и не было.

Вполне закономерно, что у родственников возник вопрос - почему убийцы освобождены?

Ранее один из пользователей Фейсбук Вазген Сагателян в своем статусе указал на то, как участник группировки "Сасна црер" Арам Манукян, так же получивший срок и недавно освобожденный, гордо сменил свою фотку профиля на снимок, запечатлевший его в дни захвата - с оружием в руках.

"Выкладываю рядом кадр с похорон погибшего офицера полиции, это его скорбящая семья, дочь. И чтобы представить весь трагический маразм, на миг поставьте себя на их место: ваш отец убит во время исполнения служебных обязанностей, а его убийц, тех, кто совершил нападение, по очереди освобождают. Потом один из них выкладывает вот такую веселую фотку о приятных воспоминаниях тех дней, когда убили твоего отца. Будь это голливудский фильм, дочь потом по очереди ловила бы этих ребят и отправляла очень жестоко на тот свет, а зритель полностью симпатизировал бы этому плану справедливой мести. В реальности для нашей общественности нет личной драмы, боли утраты, для некоторых кругов погибшие полицейские - просто безликие менты, рабы режима без семей..." - написал пользователь...

Встреча Никола Пашиняна с родственниками погибших полицейских - часть грандиозного шоу, устроенного для армянского народа. Было бы честнее с его стороны не устраивать этого фарса и не рассказывать потерявшим мужа, отца, сына людям об интересах "государства и закона" и "независимом суде". Такое лицемерие - это слишком даже для него.

Напомним, что вооруженная группировка "Сасна Црер" 17 июля 2016 года захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, требуя отставки властей и освобождения лидера движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна. В ходе мятежа были взяты заложники, нанесен большой ущерб государственному имуществу, погибли люди.

Зульфугар Ибрагимов