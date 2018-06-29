Президент Ильхам Алиев присвоил двум офицерам МВД высшие звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Фазилю Нариман оглу Алекберову, высшее специальное звание генерал-майора полиции - полковнику Гейдару Тейюб оглу Гейдарову.