Баку вновь стал единственной площадкой для проведения важных международных встреч

Баку в очередной раз стал единственной площадкой для проведения важных политических переговоров международного значения, сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов, комментируя недавнее заседание Контактной группы по Афганистану в столице Азербайджана.

По его словам, проведение данной встречи в Баку показывает важную роль Азербайджана в регионе, а также свидетельствует в очередной раз о серьезной поддержке нашей страны в оказании помощи Афганистану.

"То, что политика Азербайджанского государства высоко оценивается со стороны американского Госдепа, говорит о том, что этот вопрос находится в центре внимания США и представляет собой большую важность.

"Встречи подобного плана усиливают формат стратегического партнерства, и они необходимы для обсуждения глобальных проблем международного значения. Параллельно они подтверждают, что Азербайджан играет ключевую роль в регионе как ведущее государство Южного Кавказа и партнер США в борьбе с антитеррористической коалицией.

Наша страна оказывает существенную помощь американским войскам в Афганистане, и, разумеется, что продолжение этого сотрудничества в интересах Штатов", - сказал политолог, отметив, что между сторонами наработан успешный опыт по обеспечению стабильности и мира в системе международных координат.

Далее политолог отметил, что значимость Азербайджана в регионе и мире увеличивают также инициативы и возможности нашей страны по созданию транспортных коридоров для реализации важнейших энергетических и инфраструктурных проектов.

По оценкам азербайджанского эксперта, все эти факты еще больше увеличивают интерес Штатов к Азербайджану как к независимому государству стратетигески важного региона.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа - это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя Международной контактной группы.

Азербайджан участвует в ряде международных и региональных форматов по Афганистану и вносит свой вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в этой стране.

1 декабря 2017 года в рамках сопредседательства Азербайджана и Афганистана в Баку прошло седьмое министерское заседание "Сердце Азии-Стамбульский процесс".

Матанат Насибова