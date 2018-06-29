Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что в связи со 100-летним юбилеем создания азербайджанской полиции группа сотрудников министерства внутренних дел награждена орденами "За службу Отечеству" первой, второй и третьей степени, медалями "За Отчизну" и "За отвагу" за обеспечение общественной безопасности и правопорядка, особые заслуги в борьбе с преступностью и отличие при выполнении поставленных задач.