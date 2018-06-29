Странные кражи в домах Манвела Григоряна

В Следственном управлении Армавирской области СК возбуждено уголовное дело по факту кражи и попытки кражи в Армавирской области, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 28-го июня поступил сигнал о том, что с 13:00 15-го июня до 11:30 28-го июня, пользуясь тем, что дом был пуст, лицо (или лица), совершившие предполагаемое преступление при использовании технических средств сорвали металлическую решетку и, открыв окно, проникли в дом отца Манвела Григоряна, расположенный в селе Аршалуйс. Они устроили беспорядок в доме, однако ничего не украв, ушли.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

28-го июня поступил сигнал о краже в одном из домов в городе Эчмиадзин. Согласно сообщению жительницы, с 22:00 27-го июня до 10:00 28-го июня лицо (или лица), совершившие предполагаемое преступление, при использовании технических средств открыли дверь и незаконно проникли в дом. Они украли разные предметы: солнечные очки, наручные часы, бижутерию, бумажники, наличные деньги, банковские карты, а также охотничье ружье, принадлежавшее сыну А.Григоряна и документы к нему.

По предварительным данным, жительнице нанесен ущерб в 13 310 000 драмов. По факту возбуждено уголовное дело.

Парламент Армении 19-го июня дал согласие на содержание депутата фракции РПА Манвела Григоряна под арестом на основании ходатайства Генеральной прокуратуры страны. В тот же день депутаты проголосовали за лишение Григоряна депутатской неприкосновенности и возбуждение в его отношении уголовного преследования.

Позже в тот же день Генпрокуратура Армении представила суду ходатайство об аресте генерала Григоряна. Согласно сообщению ведомства, совокупность приобретенных следствием фактов дает достаточные основания предъявить обвинение по части 2-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и пункта 1 части 3 статьи 179 (Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. Ходатайство было удовлетворено.