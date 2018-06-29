Провокации Армении на фронте показывают ее неготовность к миру в Карабахе.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гулиев.

По его словам, результаты возможной встречи между главами МИД Азербайджана и Армении могут быть в том случае эффективны, если армянская сторона продемонстрирует конструктивизм в карабахском урегулировании.

Напомним, что накануне секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что в случае такой встречи могут быть рассмотрены проблемы, стоящие на повестке дня у двух государств

Депутат заявил, что активизация провокационных шагов армянской стороны, которая возобновилась на линии фронта, показывает намерения армянской стороны продолжить агрессивную политику в отношении Азербайджана.

По мнению парламентария, провокации армянской стороны возобновлены, чтобы помешать предметным переговорам, подорвать переговорный процесс и отложить урегулирование конфликта на неопределенное время.

"Армения совершает провокации в оккупированном Нагорном Карабахе, а армянские спецслужбы через соцсети проводят развернутую информационную войну против Азербайджана. Такими действиями армянская сторона показывает свою неготовность к предметным переговорам, чтобы сохранять статус-кво и в ближайшее время", - сказал депутат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова