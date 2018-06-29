Президент Ильхам Алиев выделил средства на формирование электронного сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по формированию электронного сельского хозяйства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В распоряжении говорится, что для развития системы электронного сельского хозяйства из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству сельского хозяйства будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.