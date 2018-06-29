Президент Ильхам Алиев назначил нового замминистра здравоохранения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Рагима Рафаил оглу Алиева заместителем министра здравоохранения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Отметим, что Рагим Алиев родился 29 мая 1982 года в Баку.

С 2007-го по 2015 год работал врачом-невропатологом в диагностическом отделении Сиязаньского регионального лечебно-диагностического центра, с 2012 года занимал различные должности в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени А.Алиева, в 2015-2018 годах работал завотделом резидентуры.

Алиев является автором около 80 научных статей, одной методической рекомендации, одного клинического протокола и учебного пособия.

С 2011 года является учредителем и ответственным секретарем Национального журнала неврологии, с 2012 года - учредителем и ответственным секретарем Национальной ассоциации неврологов, с 2015 года являлся членом совета редакции научно-практического журнала имени Азиза Алиева "Медицина и наука".

С 2015 года был заместителем председателя исполнительного комитета программы усовершенствования помощи больным инсультом в странах Европы.

Женат, с 2004 года член партии "Ени Азербайджан".