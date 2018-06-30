Arab News: Выбор Азербайджана местом проведения встречи по Афганистану – не случайность

Выбор Азербайджана местом для проведения встречи по Афганистану не было случайностью.

Об этом сказал директор Центра исследований внешней политики имени Дугласа и Сары Эллисон при фонде "Наследие" (The Heritage Foundation) Люк Коффи в своей статье, опубликованной в Arab News, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На этой неделе в Баку состоялось заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа - это платформа, посредством которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона Центральной Азии.

Контактная группа собирается два раза в год, объединяя 60 стран и несколько неправительственных организаций, и все они привержены делу развития Афганистана.

"Говоря о прошедшей в Баку встрече, можно отметить несколько важных моментов. Во-первых, выбор Азербайджана не был случайным. В Азербайджане уже проходили важные международные встречи. Будучи местом, для организации дипломатических встреч и проведения сложных переговоров, Баку является "Женевой" на Южном Кавказе. Например, совсем недавно, в феврале, в Баку состоялись встречи на высшем уровне между военным командованием США и России", - говорится в статье.

Директор Центра отметил, что Азербайджан продемонстрировал приверженность развитию Афганистана.

"В прошлом году Баку сыграл ключевую роль в запуске транзитного коридора "Ляпис-Лазури". Это сеть автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов, которые свяжут Афганистан с европейскими рынками, и будут играть важную роль в экономическом развитии страны", - говорится в статье.

Коффи пишет, что в декабре 2017 года в Баку прошло седьмое министерское заседание "Сердце Азии-Стамбульский процесс".

"Хотя МКГ является глобальным форумом, "Сердце Азии - Стамбульский процесс" - это региональный форум, направленный на улучшение экономики Афганистана и политическое развитие страны. Поэтому неудивительно, что Баку был также заинтересован в проведении последней встречи МКГ", - отмечает директор Центра.

Во-вторых, в ходе встречи в центре внимания был вопрос о необходимости мирного процесса между афганским правительством и движением "Талибан", пишет автор, отмечая, что в последние месяцы в Афганистане появились положительные признаки возможного политического урегулирования.

По словам автора, все еще неизвестно действительно ли существует политическая воля для урегулирования конфликта в Афганистане. Поэтому встречи МКГ настолько важны, пишет Коффи.

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