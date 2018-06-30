Армяне Турции хотят создавать семьи с турками - в Армении паника

Армяне Турции активно интегрируются в турецкое общество, что вызывает обеспокоенность экспертов. Армянские школы постепенно редеют, количество учеников сокращается. Армянская молодежь Турции постепенно отдаляется от своих корней.

С такими паническими заявлениями выступил в армянских СМИ тюрколог Тиран Локмагезян.

"Сегодняшняя армянская молодежь поверхностно смотрит на свое происхождение, на события 1915 года. Они больше мыслят как турки-демократы", - сокрушается Локмагезян.

И что совсем катастрофа - многие представители армянской молодежи Турции призывают к дружбе с турками (о ужас!), не желая ворошить прошлое. Некоторые выступают за смешанные браки, а многие вообще предпочитают своих детей отдавать в турецкие школы, а не армянские.

По мнению Локмагезяна, во всем виноваты турецкие власти, которые, дескать, пытаются "воздействовать на армян через главный элемент сохранения национальной идентичности - школу и армянский язык".

Армянский эксперт в ужасе - в Стамбуле существуют 16 армянских школ, большинство из них переходит на турецкое обучение. Количество учащихся в них всего 3 тысячи учеников. При этом армянские школы сегодня ничем не отличаются от турецких как по программе, так и по методике преподавания. Единственная разница - в армянских школах ученики проходят армянский язык и литературу дважды в неделю и изучают не ислам, а христианство. Не нравится Локмагезяну и то, что программа, по которой обучаются армянские дети в Стамбуле, подконтрольна министерству образования Турции. Даже книги по армянскому языку должны пройти цензуру Минобразования страны. Высылаемые из министерства диаспоры Армении учебники могут нести лишь рекомендательный характер. По ним не разрешается преподавать! - говорит Локмагезян.

Из слов армянского эксперта следует, что руководство армянских школ одобряет переход на тюркоязычное обучение не по требованию властей, а чтобы не растерять учеников, так как тамошние армяне предпочитают, чтобы их дети учились в государственных турецких школах и знали турецкий язык.

Одним словом, в Армении недовольны отказом нового поколения турецких армян от ненависти и туркофобии. Соотечественников в Турции националисты рассматривали всегда как секретную армию, своеобразную пятую колонну, которая должна была множиться, подтачивать турецкое общество изнутри и готовить плацдарм для реализации территориальных претензий армянства. Но молодое поколение, уже отошедшее на десятилетия от пропаганды и более интегрированное в турецкое общество, не хочет посвящать свою жизнь "армянскому вопросу", оно хочет жить, развиваться, пользоваться возможностями, которые в Турции очень широки для армянского меньшинства.

Удивительно слышать подобные претензии из уст представителя мононациональной страны, путем кровавых этнических чисток избавившейся от коренного населения и всех нацменьшинств. Страны, где запрещено преподавание на каком-либо другом языке, кроме армянского, где министр образования называет кириллицу "мусором", где школьные учебники учат ненависти, где молодое поколение целенаправленно зомбируется, воспитываясь в духе национального и расового превосходства.

Когда все эти вопросы в самой Армении будут решены, тогда какой-нибудь очередной эксперт получит хотя бы моральное право осуждать и возмущаться.

То есть - никогда.

Зульфугар Ибрагимов