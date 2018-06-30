Пашиняну посоветовали идти на переговоры по Карабаху без ультиматумов

Армения должна продолжать принимать участие в переговорах по карабахскому конфликту, не ставя ультиматумов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в пятницу заявил директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян, комментируя позицию премьер-министра Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию.

9-го мая в рамках поездки на оккупированные территории Азербайджана, Пашинян заявил, что карабахский конфликт не может решаться без непосредственного участия в переговорах карабахских сепаратистов, а лично он, дескать, будет представлять только позицию Республики Армении.

Эксперт также считает, что после произошедшей в стране смены власти сейчас не самое лучшее время для ведения активной внешней политики, в том числе и по вопросу Карабаха.

"У нас есть много вопросов внутри страны, а внешняя политика должна быть продолжением внутренней. Пока не состоятся внеочередные выборы в парламент, и не будет сформировано новое правительство, не придет время для активной внешней политики", - заявил Григорян во время обсуждения, организованного "Центром публичной дипломатии" на тему "Карабахский вопрос в контексте новых политических реалий: фактор Турции".