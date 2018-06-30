Армяне обиделись на Испанию за "армянскую мафию"

Мы обеспокоены использованием в разных сообщениях МВД Испании формулировки "армянская мафия". Об этом написано в сообщении, распространенном Посольством Армении в Испании, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

"Мы держим в центре внимания все события, связанные с нашими гражданами. На прошлой неделе в результате действий правоохранителей в разных частях Испании приводу были подвергнуты свыше 100 лиц, среди которых есть и армяне по происхождению и граждане Армении. МИД Испании 26 июня в своем пресс-релизе использовал формулировку "армянская мафия", которая позже распространилась и в испанских СМИ.

Посольство выражает свое беспокойство в связи с такими формулировками и акцентами. Они наносят значительный ущерб репутации десятков тысяч законопослушных и образцовых армян, проживающих в Испании. Посольство считает важным воздерживаться от подобных акцентов и формулировок, с учетом еще и того, что не все подвергнутые приводу являются армянами. Тем более, что пока не доказано их членство в преступной организации и нет имеющего законную силу судебного вердикта в их отношении", - отмечено в сообщении.

Напомним, что во вторник, 25 июня, правоохранительные органы Испании начали крупную операцию против так называемой армянской мафии, о чем сообщила газета "Паис".

По ее информации, стражи порядка собираются провести около 70 обысков в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте. Кроме того, правоохранительные органы планируют задержание более ста человек. Их подозревают в грабежах, вымогательстве, незаконном владении оружием, фальсификации документов, торговле наркотиками и других преступлениях.