Али Ахмедов: Партия "Ени Азербаджан" проявит активность в последующих выборах - ФОТО

Партия "Ени Азербайджан" достаточно окрепла, стала крупной влиятельной политической организацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в субботу, на общереспубликанской конференции председателей районных и городских организаций партии "Ени Азербайджан" (YAP), сказал вице-премьер, заместитель председателя партии YAP - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Али Ахмедов сказал, что целью заседания является собрать вместе председателей районных организаций после президентских выборов и обсудить результаты выборов.

"Выражаем благодарность районным и городским организациям за их активную деятельность в выборах. Президент Ильхам Алиев высоко оценил эту активность и поручил отдельно передать вам его благодарность", - добавил вице-премьер.

Али Ахмедов сказал, что глава государства выразил удовлетворенность в связи с организацией избирательной кампании на самом высоком уровне.

"Действительно, предвыборная кампания в нашей стране прошла при высокой активности населения. Люди проголосовали за продолжение политики великого лидера. Наша страна в последующие годы достигнет еще большего развития, и ее силы еще более увеличатся", - добавил Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что этот год для Азербайджана является очень важным годом. "В Азербайджане отметили 100-летие АДР, а по прошествии нескольких дней состоялся военный парад", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов сказал, что Азербайджан развивается по восходящей линии.

По словам Ахмедова, для продолжения этого развития в последующие семь лет азербайджанский народ проголосовал за Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы прошли большой этап. В 2020 году состоятся выборы в муниципалитет и парламентские выборы. Впереди нас ждут две избирательные кампании, где партия продемонстрирует свою активность", - добавил Али Ахмедов.