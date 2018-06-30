Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева

Экс-президент Турции Абдуллах Гюль поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет братскому азербайджанскому народу, который провел месяц Рамазан в мире и спокойствии, еще много таких праздников. С чувством большой радости воспринял то, что азербайджанский народ, оказав Вам доверие на проведенных в апреле этого года выборах, переизбрал Вас Президентом.

Убежден, что Вы с той же уверенностью и решительностью будете продолжать политику нашего великого лидера Гейдара Алиева, которую Вы успешно проводили до сих пор, и передаю Вам свои поздравления по этому случаю.

Желаю решения сложных вопросов, прежде всего, карабахской проблемы, продолжения по восходящей успехов, достигнутых Азербайджаном, как страной, живущей в условиях независимости, стабильности и благосостояния.

Я не забываю гостеприимства, радушия и почтительности, оказанных Вами мне и сопровождавшим меня лицам во время визита в Баку 11-12 апреля 2017 года.

Признателен Вам за то, что поинтересовались и выразили поддержку работе, связанной с образованием, о которой я говорил в ходе того визита, в частности, носящему мое имя университету в моем родном городе Кайсери. Для нас высокая честь в качестве небольшого знака благодарности назвать общежитие, где проживают 375 студентов, именем великого лидера Гейдара Алиева. Студенты, пользующиеся услугами этого общежития, будут знать и с благодарностью вспоминать великого лидера, являющегося архитектором и созидателем современного независимого Азербайджана.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас и Вашу уважаемую супругу Мехрибан ханум с праздниками. Мой дорогой брат господин Ильхам Алиев, желаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана счастья", - говорится в поздравлении.