Июнь в Турции – месяц двух праздников - АНАЛИЗ

Июнь стал одним из знаковых периодов в политической жизни Турции, так как именно в этот месяц Турция после парламентских и президентских выборов перешла от парламентской формы правления к президентской республике.

Самые важные политические и экономические события в Турции в июне



В Турции предпринимают решительные шаги для производства отечественного автомобиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июня обнародовал имя главы автомобильной компании, которая будет создана в Турции. Им назначен Мехмет Гюрджан Каракаш, который ранее был одним из ведущих специалистов в компании "Bosch". Комментируя назначение Каракаша, глава государства отметил, что турецкая автомобильная промышленность станет одной из наиболее конкурентоспособных отраслей в мире. Ранее министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в Турции инвестируют 3 миллиарда долларов США в создание отечественного автомобиля.

Турция подготовит ответные меры на торговые пошлины США

Выступая в провинции Денизли министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция приступит к антидемпинговым расследованиям в отношении американских компаний в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий. "Как США относятся к нашей продукции, так и мы будем относиться к их товарам. Мы работаем над процессом начала антидемпинговых расследований в отношении американских компаний, запустим эти процессы в течение нескольких дней", - сказал Зейбекчи.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит заградительные пошлины - 25 и 10 процентов, в отношении ввозимой в США стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.

Турция укрепляет отношения с Россией

Президент Турции, как и ранее, вновь сделал упор на важность развития отношений с Россией. Турция будет укреплять отношения с Россией, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент отметил, что существуют силы, которые очень хотят, чтобы отношения между Анкарой и Москвой испортились, и одной из этих сил является террористическое движение FETO. "Не смотря на все сложности, которые были между Турцией и Россией, Анкара и Москва смогли устранить все эти проблемы", - сказал Эрдоган. Глава государства отметил, что в стратегическом плане Турция и Россия сильно нуждаются друг в друге. После чего премьер-министр Бинали Йылдырым также отметил, что нашим соседом является Россия, а не США, и Анкара обязана улучшить отношения со своим историческим соседом.

Комментируя отношения Турции и США, Йылдырым сказал, что не секрет, что между США и Турцией существует ряд проблем, одной из которых является поддержка Штатами лидера террористической организации "FETO" Фетхуллаха Гюлена.

Анкара настроена на решительную борьбу с РПК

Глава министерства внутренних дел (МВД) Турции Сулейман Сойлу, уже в начале июня заявил, что турецкие военные продвинулись вглубь северного Ирака на 26 километров. "До Кандиля осталось немного, наши солдаты продвинулись в северном Ираке на 26-27 километров", - сказал Сойлу. В свою очередь, комментируя заявления главы МВД, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что у Турции имеется 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Вашингтон и Анкара частично решили проблемы

США и Турция четвертого июня одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Вашингтоне между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Министры рассмотрели рекомендации рабочей группы Турция-США по Сирии относительно нашего двустороннего сотрудничества в Сирии по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая обеспечение безопасности и стабильности в Манбидже. Они утвердили "дорожную карту" по этому вопросу и подчеркнули взаимную приверженность ее реализации, что отражает наше общее согласие в необходимости пристально наблюдать за ситуацией на местах", - говорилось в заявлении. После чего уже в 18 июня ВС Турции объявили о вводе войск в сирийский город Манбидж.

Открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP)

12 июня в Турции состоялось открытие Трансанатолийского трубопровода TANAP при участии Президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева Реджепа Тайипа Эрдогана, а также других глав государств. Выступая на церемонии открытия TANAP, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что TANAP является очередной победой Турции и Азербайджана.

"Мы в Азербайджане очень рады успехам, достигнутым под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря неустанной деятельности Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Турция является страной, определяющей мировою повестку дня.

Открытие TANAP в Турции был одним из самых знаменательных событий этого месяца. Комментируя открытие TANAP, президент Турции сказал, что Запад поймет значимость солидарности Анкары и Баку, когда получит газ по этому трубопроводу.

Истребитель нового поколения F-35 передан ВВС Турции

21 июня текущего года истребитель нового поколения F-35 был передан ВВС Турции. Церемония передачи истребителей F-35 состоялась на заводе производителя Lockheed Martin в Форт-Уэрте. Первые два самолета отправятся на авиабазу в Аризоне для обучения 13 турецких пилотов и 225 команд технического обслуживания в июле будущего года. Первый самолет F-35 должен прибыть в Турцию в ноябре 2019 года.

Эрдоган победил на президентских выборах

24 июня текущего года в Турции состоялись парламентские и президентские выборы. Как известно выборы в Турции всегда отличались высокой явкой избирателей, на состоявшихся же 24 июня выборах, явка избирателей составила 87 процентов, что является отличным показателем.

Реджеп Тайип Эрдоган, набрал на президентских выборах 52,82 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,68 процента голосов, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,44 процента голосов, кандидат Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ 7,44 процента голосов, кандидат от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процентов, а кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процентов голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок "Народное единство" набрал 53,80 процента голосов избирателей, блок "MİLLET İTTİFAKI" с участием CHP, SP и "İyi Parti" 34,07 процентов, а HDP - 11,08 процентов. Остальные партии набрали 1,04 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 293, MHP- 49, CHP-146, İyi Parti - 46, а HDP - 66 депутатов. Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

Если рассмотреть все события, произошедшие в Турции в течение июня, то можно сказать, что главные события этого месяца - открытие TANAP и проведенные 24 июня выборы, на которых Эрдоган вновь был избран президентом.

Руфиз Хафизоглу,

Trend

