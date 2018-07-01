Армяне вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана из пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 90 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.