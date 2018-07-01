Российский военный эксперт: Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов

Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов. Об этом на конференции "Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе" заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Россия и Азербайджан прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов. Это борьба с международным терроризмом и другие угрозы. Наш союз не направлен против кого-то", - сказал он.

По его словам, две страны должны понять, как обеспечить стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

"Принципиально важно для России и Азербайджана не допустить присутствия американских кораблей на Каспии. Азербайджан - суверенное и сильное государство и никто не может на него давить", - сказал эксперт.

Коротченко отметил, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

"Возвращение Арменией 5 оккупированных районов ощутимо помогло бы процессу урегулирования", - добавил он.