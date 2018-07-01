Зампредседателя Госдумы: Карабах и семь прилегающих районов должны быть возвращены Азербайджану

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана безоговорочно должны быть возвращены. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Азербайджан, Армения и Россия заинтересованы в разрешении данного конфликта.

"Именно наличием нагорно-карабахского конфликта обусловлена блокада Армении, из-за которой страну охватил глубокий экономический кризис. Но к сожалению, пока власти Армении не осознают этого", - сказал он.

По словам Савельева, в России осознают и разочарованы в изменчивой политике нового правительства Армении, в то время как в лице Баку Москва видит надежного союзника.

"Мы уверены в Азербайджане как в ближайшем союзнике. В силу этого мы продаем оружие на миллиарды долларов, так как знаем, что это оружие никогда не повернется в сторону России, а будет служить интересам двух государств", - сказал Савельев.

Он также подчеркнул важность Азербайджана как медиатора между Россией и многими региональными странами.