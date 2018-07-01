Фазиль Мустафа: В России есть значительные силы, которые пытаются оказать поддержку Азербайджану

Конференция "Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе", которая прошла в воскресенье в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, имеет большое значение для обеих стран.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend принимающий участие в работе конференции депутат Милли Меджлиса (паламента) Азербайджана Фазиль Мустафа.

Он отметил, что известные представители российской общественности, депутаты Госдумы приняли участие в этой конференции, где широко обсуждались как нагорно-карабахский конфликт, так и дальнейшие перспективы российско-азербайджанских отношений.

"Целью проведения этой конференции было формирование общественного мнения в направлении еще большего освоения, более точного понимания и налаживания еще более близких российско-азербайджанских отношений, в частности, в общественных структурах. Считаю, что прошли очень полезные обсуждения, выступили депутаты, представители общественности и принято решение и в будущем продолжить проведение этих конференций", - сказал он.

Депутат отметил, что эта конференция также имеет важное значение потому, что формирование в России позитивных мыслей, подходов в отношении Азербайджана выгодно для самой России.

"В то же время, эта конференция была полезной с точки зрения формирования в России мнения стратегического партнерства между РФ и Азербайджаном. Считаю, что в России есть значительные силы, которые начали больше понимать значение Азербайджана и стараются оказать поддержку Азербайджану", - сказал Фазиль Мустафа.