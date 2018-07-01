Депутат Госдумы: Карабах должен быть возвращен родному Азербайджану

Российский депутат от правящей партии "Единая Россия" Алексей Езубов принимает участие в конференции под названием "Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе". Как передает Day.Az, в интервью "Москва-Баку" он поделился своими впечатлениями о поездке в освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, где проходит международная конференция.



- Знаете, больше всего на меня произвело впечатление выступление вынужденных переселенцев, которые потеряли во время войны своих родственников. Впечатлило, что у этих людей, несмотря на пережитое, нет ненависти или злобы против армянского народа.

Материал по теме

"Геополитическая ось Москва-Баку" проходит в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы

Как бы тяжело не было, мы должны понимать, что карабахский конфликт можно решить только мирным путем. Для этого мы обрались здесь, в Джоджук Мерджанлы, чтобы наметить пути и определить, как нам этого добиться. Президенты Азербайджана, Армении и России разработали и определили дорожную карту, в которой отмечено о первоначальном возвращении Азербайджану пяти оккупированных районов. Нельзя, чтобы этот процесс затянулся, наша цель - продвинуть его вперед. В конце концов, Карабах должен быть возвращен родному Азербайджану.

Материал по теме

Это весьма символично, что конференция проводится в освобожденном от оккупации селе, где много лет никто не жил. Нас впечатлило, то, что за достаточно короткий период удалось восстановить жизнь в селе, построить новые дома. Люди, которые более 20 лет были без дома, без родных стен, вновь вернулись сюда, и это здорово.

Важно и то, что российские эксперты и депутаты приехали в Джоджук Мерджанлы. Мы показали местным жителям, что помним, думаем о карабахской проблеме. Мы хотим, чтобы и оставшиеся вынужденные переселенцы и беженцы вернулись в свои дома.