«Геополитическая ось Москва-Баку» в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы - ФОТО

Российские общественные деятели совершают визит в освобожденный от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Цель поездки - принять участие в проводимой здесь конференции под названием "Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе". Организаторы мероприятия - Международное евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб, передает Day.Az со ссылкой на "Москва-Баку".



В составе российской делегации - депутаты Госдумы Дмитрий Савельев и Алексей Езубов, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, журналист Максим Шевченко, член Изборского клуба Валерий Коровин, военный эксперт Игорь Коротченко, политолог, и.о. директора института "Наследие" Евгений Бахревский и другие. Среди обсуждаемых тем конференции - "Стратегическое партнерство Азербайджан-Россия - по своему смыслу союзнические отношения", "Перспективы разрешения карабахского конфликта в свете текущей ситуации в Армении". Помимо участия в конференции, российские гости встретятся с местными жителями освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы, а также побывают в городе Горадиз.



Председатель парламентской группы "Азербайджан-Россия" Али Гусейнли поприветствовал гостей на конференции и рассказал о селе, которое в 1993 году было занято армянскими вооруженными формированиями и освобождено от оккупации в 1994 году. "В 2016 году азербайджанская армия провела контранаступательную операцию, были освобождены азербайджанские территории, и после распоряжения президента Азербайджана началось восстановление Джоджук Мерджанлы. На первом этапе, после восстановления в село вернулись 50 семей. Сегодня весьма символично и важно, что конференция проходит в Джоджук Мерджанлы и я благодарю за это организаторов мероприятия. Это первое такого масштаба мероприятие в этом регионе, когда российские и азербайджанские эксперты собрались в Карабахе обсуждать важные вопросы. Уверен, что конференция внесет важный вклад в развитие братских отношений между Азербайджаном и Россией, а также в урегулирование карабахского конфликта", - отметил Гусейнли.

Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин - один из организаторов конференции. "У нас появилась идея провести конференцию на передовой линии, на границе с Карабахом. Президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев взяли курс на стратегическое сближение двух стран, и мы решили, что в этом процессе должны участвовать и общественные организации. Ведь Азербайджан и Россия - часть единого пространства, два общества, которые близки друг к другу. Мы решили взять на себя инициативу придать оси Москва-Баку некоторое широкое оформление, приглашая экспертов, ученых думать на эту тему, сближать наши позиции. Сегодня мы находимся в Карабахе. Признание Карабаха частью Азербайджана является официальной и единственной позицией РФ, как и всего мирового сообщества. Чем больше проходит времени, тем яснее становится, что ожидания армянской стороны, которая контролирует Карабах, все дальше удаляются от возможности юридического признания за ними права на эти территории. После изгнания всех азербайджанцев с родных земель это политическое образование никогда не может быть легальным. Процесс должен быть переведен в мирные рамки, а вынужденные переселенцы возвращены домой", - заявил Дугин.



Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Езубов в своем выступлении отметил братские отношения между двумя народам. "Мы обсуждаем на конференции насущные вопросы, которые беспокоят обе стороны. Азербайджан и Россия - два самодостаточных государства, независимые друг от друга, но в то же время дружественные, которые делятся радостью и горестью. Что касается Карабаха, то всем мировым сообществом он определен, как часть Азербайджана. Как не раз заявлял президент Владимир Путин, это является и неизменной позицией России", - сказал депутат.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что РФ привержена сотрудничеству с Азербайджаном в военно-технической сфере. "Азербайджан является одним из крупных покупателей российского вооружения. Наши поставки не направлены против какой-то страны, они не несут кому-то угрозу. Эти поставки обеспечивают баланс сил в регионе. В целом, Россия вносит существенный вклад в укреплении и создание вооруженных сил Азербайджана. Приобретая российское оружие, ваша страна получает первоклассную армию. Сильные вооруженные силы это не только парады и красивая форма. Это уверенность, самостоятельность, возможность опираться на свою силу в случае внешней агрессии. Мы внимательно следим за развитием вооруженных сил Азербайджана, и Ильхам Алиев как главнокомандующий, как президент, делает очень многое для благополучия своей страны", - отметил Коротченко.