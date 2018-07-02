Армения лидирует по числу смертей от диабета

Азербайджан занял 25-е место в мировом рейтинге "Глобальный закон и порядок 2018", составленного на основе исследования, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

В рамках исследования специалисты провели опрос в 142 странах мира. Респондентам предлагали ответить на вопросы о том, насколько безопасно они себя ощущают, сталкивались ли они с преступностью и о личном опыте общения с правоохранительными органами.

Среди стран Южного Кавказа Грузия заняла в рейтинге 17-е место, Армения - 69-е. То есть наиболее небезопасно чувствуют себя граждане Армении.

Но Армении не везде приходится плестись в хвосте межджународных рейтингов. Например, по информации армянских СМИ, среди стран СНГ она заняла 2-е место по числу граждан, умирающих от болезней органов дыхания, и 1-е по количеству смертей от сахарного диабета. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, на каждые 100 тыс. жителей от болезней органов дыхания тут ежегодно умирают 72 человека, а от диабета - 39,1.

Отметим, что Азербайджан занимает в указанных рейтингах последние места.

Султан Керим