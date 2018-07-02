Азербайджан приступил к широкомасштабным военным учениям - ФОТО - ВИДЕО

Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, сегодня начались широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в понедельник, передает Day.Az.

К учениям привлечены до 20 тысяч личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений, которые пройдут до шестого июля, с учетом современного опыта ведения боевых действий, войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

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